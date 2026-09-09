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09.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittwochvormittag schwächer
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 348,90 CHF abwärts.
Das Papier von Roche gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:28 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 348,90 CHF abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'983 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 348,60 CHF nach. Zur Startglocke stand der Titel bei 349,00 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 28'677 Roche-Aktien.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 7,16 Prozent niedriger. Am 27.09.2025 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,41 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
Redaktion finanzen.ch
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