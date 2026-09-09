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09.09.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit roten Vorzeichen
Die Aktie von Roche gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 349,30 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie notierte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 349,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'861 Punkten notiert. Bei 348,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 349,00 CHF. Bisher wurden heute 175'744 Roche-Aktien gehandelt.
Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 7,59 Prozent wieder erreichen. Am 27.09.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 252,20 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 38,50 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.
Redaktion finanzen.ch
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