Roche Aktie News: Roche am Mittwochnachmittag höher

Um 16:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,2 Prozent auf 258,30 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'012 Punkten tendiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Roche-Aktie bisher bei 258,70 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 256,40 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 190'161 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 313,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (12.03.2025). Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 21,49 Prozent. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 231,90 CHF am 09.04.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 10,22 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 9,92 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,70 CHF aus.

Voraussichtlich am 24.07.2025 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 23.07.2026 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 19,82 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aktienempfehlung Roche-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse

Pharma-Aktien profitieren: USA und Schweiz könnten offenbar kurz vor Handelsabkommen stehen

Aktien-Tipp Roche-Aktie: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Anteilsschein in neuer Analyse