Roche Aktie News: Roche am Mittag mit negativen Vorzeichen

Die Roche-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 354,10 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'666 Punkten steht. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Roche-Aktie bisher bei 352,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,90 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 153'182 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 6,13 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2025 auf bis zu 258,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 27,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Roche-Aktionäre gab es im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 10,00 CHF ausgeschüttet werden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,39 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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