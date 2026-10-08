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08.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Donnerstagvormittag auf rotes Terrain
Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,7 Prozent auf 353,90 CHF.
Die Aktie notierte um 09:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 1,7 Prozent auf 353,90 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 13'656 Punkten notiert. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 353,50 CHF ein. Den Handelstag beging das Papier bei 357,90 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 50'816 Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 5,83 Prozent niedriger. Bei 258,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 03.11.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 27,04 Prozent Luft nach unten.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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