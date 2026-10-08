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08.10.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Donnerstagnachmittag mit Abschlägen
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Roche. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,2 Prozent auf 355,80 CHF.
Um 16:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,2 Prozent auf 355,80 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 13'709 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 352,80 CHF aus. Bei 357,90 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 282'927 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 5,32 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 258,20 CHF fiel das Papier am 03.11.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 37,80 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Experten kalkulieren am 03.02.2028 mit der Veröffentlichung der Q4 2027-Bilanz von Roche.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,39 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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