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08.09.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche verbilligt sich am Mittag
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Roche. Der Roche-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,3 Prozent auf 352,70 CHF.
Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 352,70 CHF ab. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'106 Punkten steht. Bei 351,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 353,20 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 150'637 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 6,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 27.09.2025 (252,20 CHF). Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 28,49 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.
Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,41 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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