|
08.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag gefragt
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 356,50 CHF nach oben.
Das Papier von Roche konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 356,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'119 Punkten tendiert. Bei 357,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 353,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 57'091 Aktien.
Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,41 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 41,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline
Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest
Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert
Trading Signals: Bloom Energy: Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefrot -- DAX leichter - unter 26'000 Punkten -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex gibt ebenfalls nach. Auch am Dienstag finden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.