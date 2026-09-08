Roche Aktie News: Roche am Dienstagvormittag gefragt

Das Papier von Roche konnte um 09:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,8 Prozent auf 356,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'119 Punkten tendiert. Bei 357,70 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 353,20 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 57'091 Aktien.

Bei einem Wert von 375,80 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (26.08.2026). Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 5,41 Prozent Luft nach oben. Am 27.09.2025 gab der Anteilsschein bis auf 252,20 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 41,36 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,41 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Roche-Aktie legt zu: Pharmariese setzt auf chinesischen Wirkstoffkandidaten Simcere - Koop mit Treeline

Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert