Roche Aktie News: Roche am Dienstagnachmittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie musste um 16:28 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,0 Prozent auf 349,90 CHF abwärts. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'065 Punkten steht. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 349,90 CHF. Bei 353,20 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 257'436 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 375,80 CHF markierte der Titel am 26.08.2026 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 7,40 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 252,20 CHF am 27.09.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 27,92 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,41 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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