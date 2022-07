Roche Aktie News: Roche mit Kursabschlägen

Börse aktuell - Live Ticker

Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende nahe der Nullline. Der deutsche Aktienmarkt steigt leicht an. Die US-Börsen dürften den Handel schwächer eröffnen. Die wichtigsten Börsen in Asien zeigten sich am Freitag mehrheitlich mit positiver Tendenz.