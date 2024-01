Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Montagnachmittag stärker

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 04:28 Uhr 0,1 Prozent auf 251,60 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 11'228 Punkten steht. Im Tageshoch stieg die Roche-Aktie bis auf 252,15 CHF. Bei 251,55 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 249'610 Roche-Aktien.

Am 18.01.2023 erreichte der Anteilsschein mit 297,95 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 18,42 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 31.10.2023 Kursverluste bis auf 230,90 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 8,23 Prozent wieder erreichen.

Roche gewährte am 26.04.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Im abgelaufenen Quartal hat Roche 16'244,00 CHF umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von -1,22 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 16'445,00 CHF umgesetzt worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Roche am 01.02.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 30.01.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Roche.

Der Gewinn 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 18,57 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

