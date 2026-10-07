Roche Aktie News: Roche am Mittag gefragt

Die Aktie legte um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,3 Prozent auf 354,20 CHF zu. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'765 Punkten notiert. Das bisherige Tageshoch markierte die Roche-Aktie bei 355,70 CHF. Bei 351,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 77'166 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 5,75 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 258,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (03.11.2025). Mit einem Abschlag von mindestens 27,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,39 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.ch

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