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07.10.2026 09:29:00

Roche Aktie News: Roche am Vormittag höher

Roche Aktie News: Roche am Vormittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Roche. Zuletzt wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 351,50 CHF nach oben.

Die Roche-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:28 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 351,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'774 Punkten tendiert. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 351,50 CHF zu. Bei 351,00 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 16'567 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,91 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Abschläge von 26,54 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,39 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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Long 12’359.38 8.96 SC4B0U
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