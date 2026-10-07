Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Nachmittag stärker

Um 16:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 2,2 Prozent auf 357,50 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 13'768 Punkten tendiert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 357,80 CHF. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 351,00 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 188'947 Roche-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 4,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 03.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 258,20 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 27,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 10,00 CHF.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Für das Jahr 2026 gehen Analysten von einem Roche-Gewinn in Höhe von 20,39 CHF je Aktie aus.

Redaktion finanzen.ch

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