Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 12:28 Uhr 0,2 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 11'988 Punkten liegt. Die Roche-Aktie legte bis auf 259,30 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 258,40 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 149'284 Roche-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 288,20 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 11,27 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.05.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 212,90 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 17,80 Prozent wieder erreichen.

Roche-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 9,60 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,82 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2024 dürfte Roche am 30.01.2025 vorlegen. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Roche rechnen Experten am 29.01.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,57 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Begehrter «Schoggi»-Rohstoff

Sorge um drohende Zahlungsunfähigkeit drückt

Forbo startet neues Aktienrückkaufprogramm