Roche Aktie News: Roche tendiert am Mittag tiefer

Die Roche-Aktie notierte um 12:28 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 354,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'278 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 351,00 CHF. Bei 353,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten via SIX SX 115'261 Roche-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,04 Prozent hinzugewinnen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 252,20 CHF. Dieser Wert wurde am 27.09.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 28,84 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die kommende Q4 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.02.2027 veröffentlicht. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,41 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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