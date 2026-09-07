Roche Aktie News: Roche am Vormittag Verlust reich

Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 351,90 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'215 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 351,00 CHF. Bei 353,10 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via SIX SX 32'565 Roche-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,79 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 27.09.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 252,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 28,33 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,41 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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