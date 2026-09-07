Roche Aktie News: Investoren trennen sich am Nachmittag vermehrt von Roche

Die Aktie notierte um 16:28 Uhr mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,8 Prozent auf 354,00 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'306 Punkten notiert. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 351,00 CHF nach. Bei 353,10 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden via SIX SX 183'347 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 6,16 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 252,20 CHF fiel das Papier am 27.09.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 28,76 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 04.02.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 20,41 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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