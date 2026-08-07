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07.08.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Freitagmittag stärker
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 2,5 Prozent auf 373,80 CHF.
Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr in Grün und gewann 2,5 Prozent auf 373,80 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'603 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 374,10 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 370,00 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 253'032 Roche-Aktien den Besitzer.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.02.2026 bei 374,90 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Roche-Aktie derzeit noch 0,29 Prozent Luft nach oben. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 243,90 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 34,75 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.
Die Roche-Bilanz für Q4 2026 wird am 04.02.2027 erwartet. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.
Redaktion finanzen.ch
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