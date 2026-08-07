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07.08.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Vormittag freundlich
Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Roche-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 371,40 CHF.
Um 09:28 Uhr stieg die Roche-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 371,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'566 Punkten notiert. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 374,10 CHF. Bei 370,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 85'463 Roche-Aktien den Besitzer.
Bei einem Wert von 374,90 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (24.02.2026). Gewinne von 0,94 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 243,90 CHF am 13.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 34,33 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,26 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.
Redaktion finanzen.ch
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