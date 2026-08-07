Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag auf grünem Terrain

Die Roche-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 371,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'584 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 374,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 370,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 440'103 Roche-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,90 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 243,90 CHF. Mit Abgaben von 34,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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