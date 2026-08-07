|
07.08.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag auf grünem Terrain
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 1,8 Prozent auf 371,30 CHF zu.
Die Roche-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,8 Prozent auf 371,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'584 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 374,20 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 370,00 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 440'103 Roche-Aktien den Besitzer.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (374,90 CHF) erklomm das Papier am 24.02.2026. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,97 Prozent hinzugewinnen. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 243,90 CHF. Mit Abgaben von 34,31 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.
Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,26 CHF je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert
Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN
Roche-Aktie klettert: Offenbar wird NF2-Medikament erstmals in Japan zugelassen
Trading Signals: BB Biotech: Comeback nimmt Fahrt auf
Der heimische Biotech-Investor überzeugt nicht nur mit starken Quartalszahlen: Auch schlägt das Portfolio den Branchenindex deutlich, während die Aktie dem inneren Wert noch hinterherhinkt. Genau darin liegt weiteres Kurspotenzial.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI geht etwas fester ins Wochenende -- DAX schliesst höher - neues Allzeithoch -- US-Handel endet mit Aufschlägen -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Freitag auf grünem Terrain. Der deutsche Leitindex konnte neue Höchststände erklimmen. An den US-Börsen dominierten die Käufer. Die Börsen in Fernost tendierten zum Wochenschluss überwiegend im Plus.