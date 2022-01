Roche Aktie News: Anleger schicken Roche ins Plus

Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0.4 Prozent auf 373.05 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 12'790 Punkten tendiert. Bei 373.10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 370.00 CHF eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via SIX SX 105'955 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Experten taxieren den Roche-Gewinn für das Jahr 2023 auf 22.48 CHF je Aktie.

Die Roche Holding ist ein führendes Healthcare-Unternehmen. Die Gesellschaft engagiert sich aktiv bei der Erforschung, Entwicklung und den Vertrieb neuartiger Gesundheitslösungen. Die Produkte und Dienstleistungen umfassen alle medizinischen Bereiche, von der Prävention über die Diagnostik bis hin zur Therapie. Roche ist der weltweit führende Anbieter von In-vitro-Diagnostika, von diversen Arzneimitteln gegen Krebs und für die Transplantationsmedizin. Weitere Bereiche des Unternehmens sind Autoimmunkrankheiten, Entzündungskrankheiten, Virologie, Stoffwechselstörungen oder auch Erkrankungen des Zentralnervensystems.

