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06.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Mittag mit Kursabschlägen
Die Aktie von Roche gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Roche-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung zuletzt um 2,6 Prozent auf 381,40 CHF ab.
Die Aktie verlor um 12:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 2,6 Prozent auf 381,40 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'616 Punkten notiert. Die grössten Abgaben verzeichnete die Roche-Aktie bis auf 380,30 CHF. Bei 384,30 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Von der Roche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 342'494 Stück gehandelt.
Am 30.10.2026 markierte das Papier bei 405,90 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Roche-Aktie liegt somit 6,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 06.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 262,50 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 31,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.
Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 28.01.2027 präsentieren. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.
Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,46 CHF in den Büchern stehen haben wird.
Redaktion finanzen.ch
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