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06.11.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Freitagvormittag mit Verlusten
Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 1,8 Prozent auf 384,70 CHF abwärts.
Die Roche-Aktie musste um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,8 Prozent auf 384,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'712 Punkten notiert. Das bisherige Tagestief markierte Roche-Aktie bei 382,50 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 384,30 CHF. Bisher wurden heute 194'007 Roche-Aktien gehandelt.
Am 30.10.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 405,90 CHF an. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,51 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Am 06.11.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 262,50 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 46,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,46 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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