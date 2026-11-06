Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit Verlusten

Die Roche-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 384,80 CHF abwärts. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'722 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 380,30 CHF nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 384,30 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 588'726 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 5,48 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 06.11.2025 auf bis zu 262,50 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 31,78 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2026 wird am 28.01.2027 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,46 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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