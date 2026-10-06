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06.10.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche legt am Mittag zu

Roche Aktie News: Roche legt am Mittag zu

Die Aktie von Roche zählt am Dienstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 353,70 CHF zu.

Das Papier von Roche konnte um 12:28 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 353,70 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 13'858 Punkten notiert. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 356,00 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 351,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 143'813 Roche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 26.08.2026 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 375,80 CHF. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 6,25 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 27,00 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Roche-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 10,00 CHF belaufen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 04.02.2027 erfolgen. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 20,47 CHF je Aktie in den Roche-Büchern.

Redaktion finanzen.ch

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