Roche Aktie News: Roche macht am Vormittag Boden gut

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 1,8 Prozent auf 355,20 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 13'833 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Roche-Aktie legte bis auf 355,20 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 351,00 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt wechselten 39'349 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Roche-Aktie 5,80 Prozent zulegen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Mit einem Kursverlust von 27,31 Prozent würde die Roche-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 20,47 CHF je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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