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06.10.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag nahezu unverändert

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag nahezu unverändert

Die Aktie von Roche zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Roche-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 349,20 CHF.

Mit einem Wert von 349,20 CHF bewegte sich die Roche-Aktie um 16:28 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Gewinn-neutralen Werten im SMI, der im Moment bei 13'772 Punkten tendiert. Bei 356,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 349,00 CHF ein. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 351,00 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 207'500 Roche-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,62 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 03.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 258,20 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 26,06 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Roche wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 vorlegen. Roche dürfte die Q4 2027-Ergebnisse Experten zufolge am 03.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,47 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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SMI-Kurs: 13’788.93 06.10.2026 17:31:41
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