Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Dienstag fester

Im SIX SX-Handel gewannen die Roche-Papiere um 12:28 Uhr 1,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 10'911 Punkten liegt. Bei 324,90 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 319,10 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 173'192 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 25.04.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 15'783,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,71 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14'930,00 CHF eingefahren.

Voraussichtlich am 02.02.2023 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2022-Bilanz gewähren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 01.02.2024.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 21,08 CHF je Aktie in der Bilanz 2022 stehen haben dürfte.

