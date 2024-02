Roche Aktie News: Roche gibt am Nachmittag ab

Um 04:28 Uhr ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,4 Prozent auf 227,35 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'221 Punkten steht. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 227,00 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 231,10 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 651'543 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Der Anteilsschein kletterte am 05.06.2023 auf bis zu 293,55 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 29,12 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 06.02.2024 bei 227,00 CHF. Mit einem Abschlag von mindestens 0,15 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Roche veröffentlichte am 26.04.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 14'742,00 CHF generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 16'244,00 CHF ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 24.07.2025 dürfte Roche die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 18,47 CHF je Aktie belaufen.

