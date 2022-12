Roche Aktie News: Roche gewinnt am Nachmittag an Boden

Um 04:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,2 Prozent auf 308,75 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 11'211 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 309,30 CHF an. Bei 307,65 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 294'222 Roche-Aktien den Besitzer.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Roche am 18.10.2022. Auf der Umsatzseite standen 16'445,00 CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 14'930,00 CHF umgesetzt.

Am 02.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Die Q4 2023-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 01.02.2024 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2022 setzen Experten auf 20,71 CHF fest.

