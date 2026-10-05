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05.10.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche gewinnt am Montagmittag an Fahrt
Die Aktie von Roche gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Roche legte zuletzt zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 349,10 CHF.
Um 12:28 Uhr konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 1,0 Prozent auf 349,10 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 13'726 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 349,40 CHF zu. Zur Startglocke stand der Titel bei 347,20 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 111'570 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 375,80 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 7,10 Prozent niedriger. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 35,21 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Roche-Anleger erhielten im Jahr 2025 eine Dividende von 9,80 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Am 04.02.2027 dürfte die Q4 2026-Bilanz von Roche veröffentlicht werden. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,45 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
Redaktion finanzen.ch
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