|
05.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche am Montagvormittag behauptet
Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Roche. Anleger zeigten sich zuletzt bei der Roche-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 345,70 CHF.
Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 345,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 347,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 345,60 CHF. Mit einem Wert von 347,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'522 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.
Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
BioNTech zwischen Rückschlag und Hoffnung: So steht es um die Krebs-Pipeline
Roche-Aktie stabil: Fitch bescheinigt dem Pharmariesen weiter eine sehr hohe Kreditwürdigkeit
Roche-Aktie tiefer: Positive Phase-III-Daten zu Sefaxersen bei IgA-Nephropathie - Christophe für Verwaltungsrat vorgeschlagen
Trading Signals: TotalEnergies - Chance auf einen neuen Anlauf
Der Öl- und Gaskonzern setzt sich ehrgeizige Produktionsziele und kündigte hohe Ausschüttungen an. Gleichwohl ist die Aktie von TotalEnergies zunächst am Ausbruch nach oben gescheitert.Weiterlesen!
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI etwas fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich zum Wochenbeginn leicht aufwärts. Der DAX zeigt sich mit einer stabilen Eröffnung. An den Börsen in Asien geht es am Montag in unterschiedliche Richtungen.