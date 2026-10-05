Roche Aktie News: Roche am Montagvormittag behauptet

Zum Vortag unverändert notierte die Roche-Aktie um 09:28 Uhr im SIX SX-Handel bei 345,70 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den eher Gewinn-neutralen Werten im SMI, der aktuell bei 13'698 Punkten steht. Den höchsten Wert des Tages markierte die Roche-Aktie bei 347,50 CHF. Die Abwärtsbewegung der Roche-Aktie ging bis auf 345,60 CHF. Mit einem Wert von 347,20 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 19'522 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 8,71 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 25,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Roche-Ergebnisse für Q4 2027 erwarten Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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