Roche Aktie News: Roche am Montagnachmittag mit Aufschlag

Um 16:28 Uhr wies die Roche-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,5 Prozent auf 347,40 CHF nach oben. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 13'708 Punkten liegt. Den Tageshöchststand markierte die Roche-Aktie bei 351,90 CHF. Bei 347,20 CHF eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 225'295 Roche-Aktien.

Am 26.08.2026 erreichte der Anteilsschein mit 375,80 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 7,56 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2025 auf bis zu 258,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 34,55 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Einen Blick in die Q4 2027-Bilanz können Roche-Anleger Experten zufolge am 03.02.2028 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,45 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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