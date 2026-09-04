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04.09.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche am Mittag auf rotem Terrain

Roche Aktie News: Roche am Mittag auf rotem Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 354,60 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,5 Prozent auf 354,60 CHF nach. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der derzeit bei 14'385 Punkten notiert. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 354,60 CHF ab. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 357,10 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 93'588 Roche-Aktien den Besitzer.

Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 5,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 252,20 CHF ab. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 28,88 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Roche seine Aktionäre 2025 mit 9,80 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF je Aktie ausschütten.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Am 03.02.2028 wird Roche schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2027 präsentieren.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,26 CHF je Roche-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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