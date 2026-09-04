Roche Aktie News: Roche legt am Freitagvormittag zu

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 09:28 Uhr 0,2 Prozent auf 357,30 CHF. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im SMI, der derzeit bei 14'400 Punkten notiert. Die Roche-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 358,10 CHF aus. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 357,10 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 23'805 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,18 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 27.09.2025 auf bis zu 252,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 29,42 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Roche ein EPS in Höhe von 20,26 CHF in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.ch

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