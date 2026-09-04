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04.09.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche verbilligt sich am Nachmittag
Die Aktie von Roche gehört am Freitagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,1 Prozent auf 356,00 CHF.
Die Roche-Aktie wies um 16:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 356,00 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 14'391 Punkten liegt. Der Kurs der Roche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 352,50 CHF nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 357,10 CHF. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 234'650 Roche-Aktien.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 5,56 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein am 27.09.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Roche-Aktie 41,16 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 04.02.2027 präsentieren. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,26 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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