Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 395,90 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 394,80 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 396,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 126'499 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 2,53 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 34,78 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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