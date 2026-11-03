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03.11.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain

Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 395,90 CHF.

Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 395,90 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 394,80 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 396,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 126'499 Roche-Aktien umgesetzt.

Bei 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 2,53 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 34,78 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

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Long 13’187.79 8.91 SXBT2U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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