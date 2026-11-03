|
03.11.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Dienstagmittag auf rotem Terrain
Die Aktie von Roche gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,3 Prozent im Minus bei 395,90 CHF.
Die Roche-Aktie gab im SIX SX-Handel um 12:28 Uhr um 0,3 Prozent auf 395,90 CHF nach. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 14'778 Punkten steht. In der Spitze büsste die Roche-Aktie bis auf 394,80 CHF ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 396,10 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 126'499 Roche-Aktien umgesetzt.
Bei 405,90 CHF erreichte der Titel am 30.10.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Roche-Aktie mit einem Kursplus von 2,53 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Roche-Aktie 34,78 Prozent sinken.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.
Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
Die aktuellsten News zur Roche-Aktie
Roche-Analyse: UBS AG verschlechtert Bewertung der Aktie auf Neutral
Deutsche Bank AG beurteilt Roche-Aktie mit Buy
Trading Signals: NXP: Erholung stösst an ihre Grenzen
Der Halbleiterkonzern hinterlässt mit seinen Quartalszahlen einen gemischten Eindruck: Das Wachstum stimmt, doch beim Ausblick und den Margen blieb eine positive Überraschung aus. Charttechnisch steht die Aktie nun vor einer wichtigen Bewährungsprobe.Weiterlesen!
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwere Niederlage für Trump: SMI und DAX fester -- Asiens Börsen uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich freundlich, während auch der deutsche Leitindex zulegt. Die Börsen in Fernost entwickeln sich zur Wochenmitte uneinheitlich.