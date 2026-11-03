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03.11.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche tendiert am Vormittag schwächer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie notierte zuletzt im SIX SX-Handel in Rot und verlor 0,2 Prozent auf 396,30 CHF.
Die Aktie verlor um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 396,30 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'776 Punkten realisiert. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 394,80 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 396,10 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 45'766 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 30.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 405,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Roche-Aktie somit 2,37 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 03.11.2025 auf bis zu 258,20 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 34,85 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.
Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 10,00 CHF, nach 9,80 CHF im Jahr 2025.
Roche dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2026 voraussichtlich am 28.01.2027 präsentieren. Mit der Präsentation der Q4 2027-Finanzergebnisse von Roche rechnen Experten am 03.02.2028.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,45 CHF im Jahr 2026 aus.
Redaktion finanzen.ch
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