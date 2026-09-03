Roche Aktie News: Roche reagiert am Mittag positiv

Die Aktionäre schickten das Papier von Roche nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 12:28 Uhr 1,4 Prozent auf 354,20 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'372 Punkten liegt. Bei 355,10 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 349,90 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Bisher wurden heute 106'582 Roche-Aktien gehandelt.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 6,10 Prozent. Bei einem Wert von 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,80 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 10,00 CHF. Im Vorjahr hatte Roche 9,80 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt.

Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz am 03.02.2028.

In der Roche-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 20,26 CHF je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.ch

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