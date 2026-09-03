Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Donnerstagvormittag ins Plus

Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 351,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'354 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,70 CHF an. Bei 349,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 25'330 Roche-Aktien den Besitzer.

Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.

Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.

Redaktion finanzen.ch

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