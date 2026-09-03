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03.09.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Anleger schicken Roche am Donnerstagvormittag ins Plus
Die Aktie von Roche gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Roche zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,6 Prozent auf 351,40 CHF.
Die Roche-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:28 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 351,40 CHF. Dadurch gehört der Anteilsschein zu den Hoffnungsträgern im SMI, der im Moment bei 14'354 Punkten tendiert. Die Roche-Aktie zog in der Spitze bis auf 351,70 CHF an. Bei 349,90 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 25'330 Roche-Aktien den Besitzer.
Am 26.08.2026 markierte das Papier bei 375,80 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 6,49 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 28,23 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.
Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.
Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Die Q4 2027-Finanzergebnisse könnte Roche möglicherweise am 03.02.2028 präsentieren.
Den erwarteten Gewinn je Roche-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 20,26 CHF fest.
Redaktion finanzen.ch
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