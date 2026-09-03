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03.09.2026 16:29:00

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Roche Aktie News: Roche am Nachmittag mit positiven Vorzeichen

Die Aktie von Roche zählt am Donnerstagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 2,1 Prozent auf 356,70 CHF zu.

Die Roche-Aktie konnte um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 2,1 Prozent auf 356,70 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'380 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 361,00 CHF markierte die Roche-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 349,90 CHF. Der Tagesumsatz der Roche-Aktie belief sich zuletzt auf 329'285 Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (375,80 CHF) erklomm das Papier am 26.08.2026. Das 52-Wochen-Hoch liegt 5,35 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Roche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 29,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Roche-Aktie.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.

Voraussichtlich am 04.02.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 03.02.2028 dürfte Roche die Q4 2027-Finanzergebnisse präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Roche einen Gewinn von 20,26 CHF je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.ch

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Short 15’262.08 13.81 SXB6GU
Short 15’815.42 8.95 SABWMU
SMI-Kurs: 14’394.77 03.09.2026 17:31:27
Long 13’760.30 19.41 SYB31U
Long 13’451.31 13.68 SHB7NU
Long 12’891.62 8.98 S4KBXU
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