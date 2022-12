Roche Aktie News: Roche am Freitagnachmittag mit roter Tendenz

Die Roche-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 04:28 Uhr mit Abschlägen von 0,5 Prozent bei 308,55 CHF. Damit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der aktuell bei 11'207 Punkten steht. Zwischenzeitlich weitete die Roche-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 307,05 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 309,40 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 371'394 Roche-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 18.10.2022 lud Roche zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2022 endete. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 16'445,00 CHF in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10,15 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Roche einen Umsatz von 14'930,00 CHF eingefahren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Roche am 02.02.2023 vorlegen. Experten kalkulieren am 01.02.2024 mit der Veröffentlichung der Q4 2023-Bilanz von Roche.

Experten gehen davon aus, dass Roche im Jahr 2022 20,72 CHF je Aktie Gewinn verbuchen wird.

