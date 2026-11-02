Roche Aktie News: Roche am Montagmittag mit Verlusten

Um 12:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 398,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'777 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 395,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 398,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 136'627 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 405,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,46 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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