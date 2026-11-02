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02.11.2026 12:29:00

Roche Aktie News: Roche am Montagmittag mit Verlusten

Roche Aktie News: Roche am Montagmittag mit Verlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Roche. Die Roche-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 1,3 Prozent auf 398,00 CHF abwärts.

Um 12:28 Uhr rutschte die Roche-Aktie in der SIX SX-Sitzung um 1,3 Prozent auf 398,00 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 14'777 Punkten steht. Die höchsten Verluste verbuchte die Roche-Aktie bis auf 395,50 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 398,60 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 136'627 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2026 erreichte der Anteilsschein mit 405,90 CHF ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 1,98 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 03.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 258,20 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Abschläge von 35,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Roche-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF rechnen können. Im Vorjahr schüttete Roche 9,80 CHF aus.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 28.01.2027 gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Roche-Aktie in Höhe von 20,46 CHF im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.ch

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

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Short 15’701.50 13.91 SABWMU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’732.40 02.11.2026 14:08:38
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
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