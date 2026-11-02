Roche Aktie News: Roche büsst am Montagnachmittag ein

Die Roche-Aktie musste um 16:28 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 1,9 Prozent auf 395,70 CHF. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im SMI, der im Moment bei 14'783 Punkten realisiert. Das Tagestief markierte die Roche-Aktie bei 394,90 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 398,60 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 270'203 Roche-Aktien umgesetzt.

Am 30.10.2026 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 405,90 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 2,51 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Der aktuelle Kurs der Roche-Aktie ist somit 34,75 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.

Voraussichtlich am 28.01.2027 dürfte Roche Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2027-Bilanz auf den 03.02.2028.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,46 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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