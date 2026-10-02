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02.10.2026 12:29:00
Roche Aktie News: Roche am Freitagmittag leichter
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Roche. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 347,60 CHF.
Die Roche-Aktie wies um 12:28 Uhr Verluste aus. Im SIX SX-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 347,60 CHF abwärts. Hierdurch ist der Anteilsschein einer der Verlustbringer im SMI, der zurzeit bei 13'675 Punkten liegt. Die Roche-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 342,50 CHF ab. Bei 346,00 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Roche-Aktien beläuft sich auf 158'811 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. 8,11 Prozent Plus fehlen der Roche-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 258,20 CHF am 03.11.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Roche-Aktie derzeit noch 25,72 Prozent Luft nach unten.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.
Die Kennzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,45 CHF je Roche-Aktie.
Redaktion finanzen.ch
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