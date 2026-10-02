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02.10.2026 09:29:00
Roche Aktie News: Roche fällt am Vormittag
Die Aktie von Roche gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Roche-Aktie nach unten. Im SIX SX-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 344,30 CHF.
Um 09:28 Uhr fiel die Roche-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 344,30 CHF ab. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im SMI, der bislang bei 13'631 Punkten steht. Im Tief verlor die Roche-Aktie bis auf 342,50 CHF. Mit einem Wert von 346,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 60'644 Roche-Aktien.
Bei 375,80 CHF erreichte der Titel am 26.08.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,15 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2025 bei 258,20 CHF. Das 52-Wochen-Tief könnte die Roche-Aktie mit einem Verlust von 25,01 Prozent wieder erreichen.
Zuletzt erhielten Roche-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 9,80 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 10,00 CHF aus.
Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird am 04.02.2027 erwartet. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 20,45 CHF belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.
Redaktion finanzen.ch
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