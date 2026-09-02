Roche Aktie News: Roche gewinnt am Mittag

Das Papier von Roche legte um 12:28 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 1,0 Prozent auf 350,90 CHF. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im SMI, der zurzeit bei 14'291 Punkten liegt. Zwischenzeitlich stieg die Roche-Aktie sogar auf 351,40 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 348,80 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 136'735 Roche-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 26.08.2026 bei 375,80 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 7,10 Prozent könnte die Roche-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei einem Wert von 252,20 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.09.2025). Abschläge von 28,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 10,00 CHF. Im Vorjahr erhielten Roche-Aktionäre 9,80 CHF je Wertpapier.

Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Roche wird am 04.02.2027 gerechnet. Experten erwarten die Q4 2027-Kennzahlen am 03.02.2028.

Von Analysten wird erwartet, dass Roche im Jahr 2026 20,26 CHF Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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