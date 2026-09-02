Roche Aktie News: Roche präsentiert sich am Mittwochvormittag fester

Die Aktie legte um 09:28 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 349,70 CHF zu. Damit zählt das Wertpapier zu den erfolgreicheren im SMI, der aktuell bei 14'322 Punkten steht. Der Kurs der Roche-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 351,30 CHF zu. Mit einem Wert von 348,80 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten 56'781 Roche-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 375,80 CHF. Dieser Kurs wurde am 26.08.2026 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 7,46 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 27.09.2025 bei 252,20 CHF. Abschläge von 27,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2025 9,80 CHF an Roche-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 10,00 CHF aus.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte Roche am 04.02.2027 vorlegen. Die Vorlage der Q4 2027-Ergebnisse wird von Experten am 03.02.2028 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 20,26 CHF je Roche-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Roche-Aktie

Aktien von Roche und Eli Lilly im Minus: FDA genehmigt gemeinsamen Alzheimer-Bluttest

Roche-Aktie fester: Neue Labortechnologien werden auf ADLM 2026 präsentiert

Roche-Aktie stabil: Priority Review für Nierenerkrankung pMN