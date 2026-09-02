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02.09.2026 16:29:00
Roche Aktie News: Roche legt am Mittwochnachmittag zu
Die Aktie von Roche zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt sprang die Roche-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,8 Prozent auf 350,30 CHF zu.
Um 16:28 Uhr ging es für das Roche-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,8 Prozent auf 350,30 CHF. Damit gibt das Wertpapier dem SMI, der bei 14'345 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Bei 353,60 CHF erreichte die Roche-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 348,80 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 267'817 Roche-Aktien umgesetzt.
Am 26.08.2026 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 375,80 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 7,28 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 27.09.2025 Kursverluste bis auf 252,20 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Roche-Aktie damit 38,90 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
2025 wurde eine Dividende von Höhe von 9,80 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 10,00 CHF.
Am 04.02.2027 werden die Q4 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2027 rechnen Experten am 03.02.2028.
Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 20,26 CHF je Roche-Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.ch
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